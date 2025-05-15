Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın emeklilerin kaliteli zaman geçirmek üzere açtığı EMEKLİHANE’nin 2’ncisi Merveşehir’de hizmete başladı. Tesisi ziyaret eden Yılmaz, "Ulu çınarlarımızın ücretsiz bir şekilde kuaför, sağlık ve birçok hizmetten yaralanabileceği EMEKLİHANE 2 şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, emeklilerin zaman geçirebileceği EMEKLİHANE 2’nin açıldığını müjdeledi. Merveşehir Mahallesi’nde faaliyete başlayan tesisi ziyaret eden Yılmaz, konuklarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

"EMEKLİHANE sayısını artıracağız"

EMEKLİHANE’nin emeklilere bir vefa hizmeti değil zorunluluk olduğunu anlatan Yılmaz, "Öncelikle Merveşehir’e hayırlı olsun. Her ay 1 ya da 2 tane EMEKLİHANE açarak ilçemiz genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Emekli amca ve teyzelerimizin bir araya gelerek, sohbet etmesi ve sosyalleşmesi çok güzel bir duygu. Burayı basit bir dama oynama yeri olarak kurmadık. Kapıdan ilk girdiğimde herkesi mutlu görmek beni çok mutlu etti. İnşallah bunun devamı da gelecek. Bu tesiste çay ve kahvelerimizi tamamen ücretsiz bir şekilde büyüklerimize ikram ediliyor. Haftanın bir günü yemek ikramımız da olacak" dedi.

Günlük sağlık kontrolü yapılacak

EMEKLİHANE’de yaşlı vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmetinin yanı sıra rutin sağlık kontrolleri yapılacağını da bildiren Yılmaz, şunları kaydetti: "Burada amcalarımıza ücretsiz kuaför hizmeti de veriyoruz. Doktor ve fizyoterapist arkadaşlarımız her hafta gelerek şeker ölçümü, kan tahlil gibi sağlık kontrolleri gerçekleştirecek. Burada ulu çınarlarımızın hayatlarına ne kadar katkı sunabilirsek ve kolaylaştırabilirsek bizim için o kadar iyi. Rutin olarak yaşlı amca ve teyzelerimizin her gün şeker ve tansiyon ölçümlerimizi yapıyoruz. Alzheimer ve demans hastalıklarını önlemek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Fiziksel koordinasyonu sağlamak amacıyla denge çalışmaları yapıyoruz."

Yılmaz, yaşlı vatandaşlar için kültürel bir gezi hazırlığı yaptıklarını belirterek, önümüzdeki günlerde ilk turu başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Emeklilerden tam not

Öte yandan tesisten yararlanan vatandaşlar, "Çok güzel, her şey düşünülmüş. Akranlarımızla bir arada güzel bir şekilde zaman geçiriyoruz. Sağ olsunlar her gün kontrollerimizi de yaparak, tansiyon ve şekerimizi de ölçüyorlar. Biz razıyız. Allah da emeği geçenlerden razı olsun. Umut Başkan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" sözleri le memnuniyeti dile getirdi.