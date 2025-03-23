Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı sanat ve kongre merkezleri Gaziantep’te sanatseverlerin buluşma merkezi oldu. Ulusal toplantı, etkinlik ve sanatsal faaliyetlerin kentteki merkezi haline gelen Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi (ŞKM), Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) ve Devlet Tiyatroları (D.T.) Şehitkamil Sahnesi son 1 yıl içerisinde 680 bin kişiyi ağırladı.

Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı kültür ve kongre merkezleri, son 1 yılda sanatseverlerin ortak mekanı oldu. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi, Şehitkamil Sanat Merkezi ve Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek niteliğe sahip tesisler, adeta ziyaretçi rekoru kırdı. 3 merkezde de son 1 yıl içerisinde yüzlerce organizasyon düzenlendi. Bu organizasyonlara yaklaşık 680 bin kişi katıldı. Tesislerde aynı zamanda çeşitli sanat dallarında öğrencilere eğitimler veriliyor.

ŞKM, 309 bin kişiyi ağırladı

Büyüklük ve teknolojik alt yapısıyla Türkiye’de sayılı merkezler arasında yer alan Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde 1 yıl içerisinde 300’den fazla etkinlik düzenlendi. Kamu ve özel kuruluşlar eliyle düzenlenen bu etkinliklere 309 bin kişi katılım sağladı. Ayrıca, merkezde 51 adet ortak proje gerçekleştirildi.

ŞSM, rekorunu tazeledi

Mimarisi ve sağladığı imkanlarla Türkiye’de örnek teşkil eden Şehitkamil Sanat Merkezi de adeta ziyaretçi rekoru kırdı. Çeşitli sanat branşlarında toplamda 3 bin 543 kursiyerin eğitim aldığı merkezde düzenlenen konser, tiyatro ve etkinliklere 122 bin kişi katıldı. ŞSM’de ayrıca 11 farklı sergi açıldı.

D.T., tiyatro tutkunların uğrak mekanı oldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaptırılan D.T. Şehitkamil Sahnesi, hizmete başlayalı kısa süre olmasına rağmen, önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Kentteki tiyatro severlerin uğrak mekanı haline gelen merkez, sadece 1 yılda 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Tesiste ayrıca 3 bin 700 kişi de sanatın farklı branşlarından açılan kurslarda eğitim gördü.