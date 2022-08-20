Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 71. kilometresi Miliç mevkisinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim T.(28) idaresindeki 34 JL 8345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde takla atıp demir aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı, ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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