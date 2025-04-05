Hakkari’de teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Üsteğmen Ahmet Ozan Şarlak, şehadetinin 13’üncü yılında mezarı başında dualarla anıldı.

4 Nisan 2012 tarihinde Hakkari-Şemdinli ilçesi Irak sınırında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Üsteğmen Ahmet Ozan Şarlak, şehadetinin 5’inci yıldönümünde Eskihisar Mahallesi’ndeki mezarı başında anıldı. Anma töreninde Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu; Şehit Jandarma Üsteğmen Ahmet Ozan Şarlak ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Tören sonrası törene katılanlara ikramda bulunuldu.

Anma törenine şehit annesi Gülderen Şarlak, babası Uğur Şarlak, Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı adına Jan. Teğmen Ahmet Çetin, Manavgat Emniyet Müdürlüğünü temsilen Başkomiser Ömer Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Niyazi Ünal, CHP İlçe Başkanı Oykun Başar, MHP İlçe Başkanı Numan Enhoş, Zafer Partisi İlçe Başkanı Mustafa Topaç, şehit Ozan Şarlak’ın arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.