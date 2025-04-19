Kayseri’de tüm liselerin katılımı ile gerçekleşen ’Liseler Arası Münazara Yarışması’nda, Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.

İlk olarak Tomarza İlçe içerisinde bulunan yarışmada birinci olan Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi, daha sonraki turlarda da başka rakiplerini eledi. Çeyrek finalde turnuvanın iddialı isimlerinden Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Proje Okulu’nu yenmeyi başaran Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi; 64 lisenin katılımı ile gerçekleşen turnuvada son 4’e kaldı. Öğrenciler Ela Nur Höbek, Yurdagül Koç ve Fatma Zehra Çakır; Edebiyat Öğretmenleri Mehmet Bayram’ın liderliğinde galibiyetten hemen sonra bir sonraki tura hazırlanmaya başladı.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Okul Müdürü Hacı Dilbaz; sadece sportif faaliyetlerde değil, ayrıca bu tarz zihinsel yarışmalarda da okulun başarılı olmasından gurur duyduğunu belirtti.