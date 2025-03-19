17 Mart 2018 tarihinde Afrin harekâtında şehit olan Eskişehirli Binbaşı Mithat Dunca unutulmadı.

Eskişehir Sertürbedarı ve Alemdarı ETÜD Başkanı Mehmet Levent Başerdem ve dernek üyeleri şehadetinin sene-i devriyesinde, Dunca’nın kabrine çiçek bırakarak ruhuna 289 adet okunmuş Hatm-i Şerif bağışladılar. Düzenlenen merasim ve duaya, şehidin eşi Lütfiye Dunca ve kardeşi Mustafa Dunca da katıldı.

Aile, yaptığı değerlendirmede, son gelişmeleri ve kazanılan zaferleri vurgulayarak, "Şehidimiz, vatanın güvenliği ve bugünlere ulaşmamız için canını severek feda etti. Tüm şehitlerimiz ve gazilerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Başerdem ise, "Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Huzurlarında saygıyla eğiliyor ve selamlıyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.