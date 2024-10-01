Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, verdiği zararlar neticesinde başka bir ilden Mersin’e taşınması planlanan balık çiftlikleri için ‘ÇED olumlu kararı’ verilmesini yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Mersin halkı ile birlikte, Mersin’in deniz ekosistemine, doğasına, turizmine ve insan sağlığına zarar verecek olan projenin Mersin’e taşınmasına karşı olduğunun altını çizen Seçer, hukuki süreci başlatacaklarını ve ivedi bir şekilde konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Seçer, yaptığı açıklamada, balık çiftliklerinin uzun yıllardır gündemi meşgul eden bir konu olduğunu vurgulayarak, daha önce de böyle bir projenin Mersin’de uygulanmaması için Mersin halkının tepki gösterdiğini ama seslerinin duyulmadığını hatırlattı. Bazı firmalar tarafından da özellikle Mersin’in batı bölgelerinde balık çiftlikleri faaliyetlerinin sürdüğünü hatırlatan Seçer, “Şimdi yeni bir çalışma var. Ege’de başka bir bölgede, yine bir sahil kentinde orada turizme zarar verdiği gerekçesiyle reddedilen bir proje, Mersin’de uygulanmaya çalışılıyor. Asıl sorun burada. Yani oradaki deniz de buradaki deniz değil mi? Orada turizm var da burada turizm yok mu? Oranın çevre halkı duyarlılık gösteriyor, buna tepki gösteriyor ve sesi duyuluyor da Mersin halkı buna tepki göstermiyor mu?” dedi.

“Hukuki platformdan bunun takipçisi olacağız ve yargıya taşıyacağız”

Seçer, daha önce de bu projeyle alakalı tepki gösterdiğini ve bunun yanlış olacağını belirttiğini hatırlatarak, “Aydıncık gibi bir turizm ilçesinde balık çiftliklerinin çoğalmasının bölgeye olumsuz etki yapacağını, Mersin’in birçok sektör kenti olduğunu ama turizm sektörünün de burada önünün açık olduğunu, istikbal vadettiğini ve bu çalışmaların sekte vuracağını dile getirmiştik. Ama anlıyorum ki yapılan çalışmalarda bizim yerel yöneticilerin ve Mersin halkının sözleri pek dikkate alınmamış ve orada yapılan çalışmalarda ÇED olumlu raporu onaylanmış. Bu bizi tabi ki son derece endişeye sevk etti ama doğal olarak da burası bir hukuk devletiyse biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hukuki platformdan bunun takipçisi olacağız, çok ivedi bir şekilde de bunu yargıya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.