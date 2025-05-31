Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi içme suyu iletim hattı yapım işini tamamladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahalleleri ile Tisan-Mavikent bölgesinin içme suyu kapasitesinin artırıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde altyapı çalışmalarına aralıksız devam eden MESKİ, ekonomik ömrünü dolduran boruları daha modern ve kaliteli hatlarla yenilediği belirtildi. MESKİ, ‘Silifke İlçesi Hırmanlı ve Yeşilovacık Mahallesi (Tisan Mevkii) İsale Hattı Projesi’ kapsamında eskiyen ve zaman zaman arızalara sebebiyet veren bin 450 metre uzunluğundaki içme suyu hattını yeniledi. Dayanıklı içme suyu hattı döşeyerek yaşanabilecek arızaların önüne geçen MESKİ, bölge sakinlerini kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

"Çok kısa sürede sorunlarımız çözülüyor"

Yeşilovacık sakinlerinden Kamil Esen, eskiden kuyu suyunu kullandıklarını ve tuzlu olduğunu belirterek, "MESKİ’ye müracaat ederek su verilmesini istedik. MESKİ mücadele vererek su boruları döşedi. Su deposunu uydudan takip edecek sistem kurdular. Depoyu yenilediler, temizlediler. Ondan sonra ciddi su sorunu yaşamaz olduk. MESKİ çalışmalarından dolayı en başta Başkanımız Vahap Seçer’e, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz’a, daire başkanlarına ve tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bölge sakinlerinden Aydın Parladıroğlu da, "Sorunumuz olduğu zaman MESKİ’yle iletişime geçiyoruz ve sorunlarımızı hallediyoruz. Bu bakımdan MESKİ ilgililerine çok teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede sorunlarımız çözülüyor" şeklinde konuştu.