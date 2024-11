- Seçer: "Toplumları kültürle, sanatla bir arada tutarsınız"

- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in tanıtımının yanı sıra, insanları bir araya getirmenin ve kaynaştırmanın en güzel yolunun kültür ve sanat etkinlikleri olduğunu belirterek, “Konserlerimiz de festivallerimiz de devam edecek. Toplumları kültürle, sanatla, etkinliklerle bir arada tutarsınız, onların iletişimini sağlarsınız" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapılan toplantıda, komisyonlara havale edilen 26, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 29 madde görüşüldü.



“Mersin’de birçok alanda 'Mersin 33 Kart’ı yaygın hale getirme gayretleri içerisindeyiz”

Başkan Seçer, toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde, sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diledi. Seçer ayrıca; Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan ‘Tarsus Eshab-ı Kehf Yamaç Paraşütü Festivali’nin de duyurusunu yaparak, vatandaşları festivale davet etti.

Akıllı şehir uygulamalarından biri olan ‘Mersin 33 Kart’ uygulamasını da kente yaygınlaştırmayı sürdürdüklerinden söz eden Seçer, kısa süre içerisinde kentteki tüm toplu taşıma araçlarında 'Mersin 33 Kart’ı kullanılır hale getireceklerini dile getirerek, vatandaşların 'Mersin 33 Kart’ı Denizkızı A.Ş.’ye bağlı kafe ve restoranların yanı sıra Tarsus Doğa Parkta da kullanabileceklerini söyledi. Vatandaşların, MESKİ Genel Müdürlüğünün fatura ödemelerinde de 'Mersin 33 Kart’ı kullanma imkânı bulunduğunu kaydeden Seçer, burada yüzde 5 indirimden faydalanabildiklerinden bahsederek, “Vatandaşlarımız; AVM, Taşucu, Büyükeceli, Toroslar, Meşot, Yalınayak, Karacailyas, Tarsus Yarenlik, Tarsus Yeni Mahalle ve diğer yeni devreye alacağımız kiosklarımızda su faturalarını 'Mersin 33 Kart' vasıtasıyla ödeme imkanlarına sahipler. Mersin’in birçok noktasında ve birçok alanda 'Mersin 33 Kart’ı yaygın hale getirme gayretleri içerisindeyiz. Vatandaşlarımız, online başvuru ya da satış noktalarımızdan 'Mersin 33 Kart’ı temin edebilirler” diye konuştu.

Bir meclis üyesinin konser harcamalarını sorması üzerine bilgi veren Seçer, her yıl ocak ayında oluşturulan ve her partiden üyenin olduğu denetim komisyonunun da bütçeyi gördüğünü ve denetleme yetkisi olduğunu da hatırlattı. Festivallerde yazar, çizer ve diğer konuklar için ayrı bütçe kalemlerinin olduğunu söyleyen Seçer, bununla ilgili bir çalışma yapılacağını ve meclis üyeleriyle paylaşılacağını da söyledi.

Seçer, Mersin’in tanıtımının yanı sıra, insanları bir araya getirmenin ve kaynaştırmanın en güzel yolunun kültür ve sanat etkinlikleri olduğunu ifade ederek, “Konserlerimiz de festivallerimiz de devam edecek. Toplumları kültürle, sanatla, etkinliklerle bir arada tutarsınız, onların iletişimini sağlarsınız. Sosyal barış diye çok sihirli bir kavram var. Bu, sözde olmaz. İnsanlar iletişim kurarsa birbirini daha iyi anlarlar. Mersin bir renk cümbüşüdür, bir Anadolu’dur. Yurdun dört tarafından insanlar burada huzur içerisinde yaşıyor. Yaptığınız bu festivaller aslında hem kentteki bu farklı demografiyi bir araya getirir, onların kaynaşmasını sağlar hem onların kültürlerinin açığa çıkmasına fırsat verir hem de şehrinizin tanıtımını yapar. Bu nedenle de kültüre, sanata, etkinliklere önem vereceğiz” ifadelerini kullandı.



“Bizim için milletin emaneti ve varlığı önemlidir”

Başkan Seçer, 13 ilçede 470 köyde yaptıkları kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında; çocuk atölyeleri, müzik, karagöz oyunu, drama, geleneksel oyunlar, oyuncak dağıtımı ve ikramlar yapıldığını söyledi. Merkeze uzak çocuklar için bu etkinliklerin çok önemli olduğunu ve çocukların ekipleri dört gözle beklediklerini vurgulayan Seçer, “Kültüre ve sanata böyle bakmak lazım. Hiç kimse merak etmesin biz bir delikli kuruşu kimseye şu ya da bu nedenle peşkeş çekme peşinde olmayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı bizim için önemlidir. Kendi paramızdan, varlığımızdan öte, milletin emaneti ve varlığı önemlidir. Bunu her şeyden önde tutarız” şeklinde konuştu.

Toroslar Belediyesi ile pazarcı esnafı arasında oluşan anlaşmazlık sonucu yapılan eyleme de değinen Seçer, “Abdurrahman Başkana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve haklı isyanına da katılmamak mümkün değil. Bu tip gerginlikler hoş değil. Toroslar Belediye Başkanına ve belediyemize yapılmış bir hareketi bana yapılmış kabul ederim. Toroslar Belediyesinin mali tablosunu biliyorsunuz, isyanı ona. ‘Ben sıkıntıdayım’ diyor. Bir düzen vermeye gayret ediyor. Abdurrahman Yıldız’dan kimse vatan ve millet düşmanı şahsiyet çıkaramaz” dedi.