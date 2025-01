Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentteki 30 yıllık imar sorunlarını çözüme kavuşturduklarının altını çizerek, “30 yıldır bu şehirde imar kavgası vardı. 2019’da göreve geldik, 30 yıldır bekleyen imar sorunlarını çözdük. 4 merkez ilçenin Mersin Büyükşehir Belediyesine ait imar planlarının tamamını bitirdik” dedi.

Seçer, katıldığı bir sivil toplum örgütünün genel kurulunda yaptığı konuşmada, kentin ekonomik potansiyeli ve iş dünyasına yönelik belediye yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Belediye başkanlığı görevini yürüten kişinin vizyoner bir bakış açısına sahip olması gerektiğini vurgulayan Seçer, "Bir belediye başkanının kente vizyon katacak yatırımların önünü açacak planlamalara da zaman ayırması ve bu konuda feraset ortaya koyması gerekir. Belediye başkanlığı sadece yol, sinekle mücadele, bina yapmak veya sosyal politikalar uygulamaktan ibaret değildir. Mersin bir ticaret kenti ise ki her şehrin kendine münhasır özellikleri vardır, Belediye başkanının ticaret kentine yaraşır bir vizyon ortaya koyması gerekir, bizim yaptığımız da budur” ifadelerini kullandı.



“30 yıldır bekleyen imar sorunlarını çözdük”

6 yıldır görevde olduklarını hatırlatan Seçer, belediye başkanı seçildikten sonra imar çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve uzun yıllar boyunca çözüme kavuşmayan pek çok imar problemini de ortadan kaldırdıklarını söyledi. Yapılan imar çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Seçer, “Bu 6 yıllık süre içerisinde 2 buçuk milyon kişinin yaşadığı konut bölgeleri ile yaklaşık 3 bin 500 hektar çalışma alanı planladık. Bunun 400 hektarı küçük sanayi, bin 250 hektarı sanayi ve enerji depolama, bin 300 hektar kentsel servis alanı, 550 hektarı lojistik alandan oluşuyor. Bunların 1/5000'lik planları tamamlandı, önemli bir kısmının 1/1000’lik çalışmaları da bitti. Tamamlandığı ve yüzde 35’lik bir kısmı düzenleme payı olarak ayrıldığı zaman Mersin’de 2 bin 500 hektar alanın imar çalışmaları bitmiş ve konuta, işyeri, sanayi tesisi, küçük sanayi tesisi, depolama alanı, lojistik alanı yapmaya müsait arsalar haline gelmiş demektir” şeklinde konuştu.

Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar olmak üzere 4 merkez ilçede yapılan ve yapımı tamamlanan imar çalışmalarını hakkında bilgiler aktaran Seçer, Büyükşehir Belediyesinin 13 ilçede imar çalışmalarını devam ettirdiğini belirterek, “Anamur'dan Tarsus’a kadar, hatta kırsal bölgelerde imar planı çalışmalarının büyük bir kısmını bitirdik, kalan kısımlar içinde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Seçer, Büyükşehir Belediyesinin Mersin'deki 30 yıllık imar sorunlarını çözüme kavuşturduklarının altını çizerek, “30 yıldır bu şehirde imar kavgası vardı. 2019’da göreve geldik, 30 yıldır bekleyen imar sorunlarını çözdük. 4 merkez ilçenin Mersin Büyükşehir Belediyesine ait imar planlarının tamamını bitirdik” dedi.



Seçer, 2025 yılında yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi

Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılında yapmayı planladığı yol yatırımları ile ilgili detayları paylaşan Seçer, bu kapsamda Sevgi ve Göçmen katlı kavşağının yükünü hafifleteceklerini, Tarsus’ta da Berdan Köprüsü Projesi’nin yapılacağını kaydetti. Mersin Hal Katlı Kavşağı projesinin yapımına da kasım ayında başlamayı hedeflediklerini dile getiren Seçer, “Hal Katlı Kavşağında deplase çalışmalarını başlattık. Çok zorlu bir proje. Altından MESKİ’nin su borusu geçtiği için ve elektrik idaresinin büyük bir direği olduğu için ancak kasım ayı içerisinde başlayacağız ve Mart 2026’da bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Seçer, Büyükşehir Belediyesinin Mersin’in doğusundan batısına sorumluluk alanlarında bulunan bölgelerinde Mersin trafiğini rahatlatacak yeni yol açma ve yenileme, katlı kavşak, bulvar gibi şehre değer katacak alt yapı yatırımlarını kente kazandırmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti: “Plan, her şey demektir. Akdeniz ilçesinin imar planları bittiği ve hukuki altyapısı yapıldığı andan itibaren OSB’ye kadar olan bölümde D-400’e alternatif olacak 50 metre genişliğinde, 20 kilometre uzunluğunda Mersin’in ilk en büyük bulvarını yapacağız. Bunun yanı sıra D-400’ün şehir içi olan bölümünün de Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından acilen bakıma alınması gerekiyor. O yolun, şu anda çalışmaları devam eden Çeşmeli-Kızkalesi otoyol çalışması kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversite kapısına kadar bağladığımız 3. ve 4. Çevreyolu’nun birleşimi olan o bulvarı da Kuyuluk’a kadar taşıyacağız. Orada da hukuki çalışmaların bitmesini bekliyoruz. O çalışmaları da 2028 programına dahil ettik.”

Akbelen Katlı Kavşağı’nın proje çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğünde sürdüğünün bilgisini aldıklarını ifade eden Seçer, yapılacak bu kavşağın önemini vurguladı. Seçer, otoyoldan inecek araçların Çeşmeli otobanına direkt bağlanması için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2027-2028’e kadar yapacakları yol ve kavşak çalışmalarını tek tek anlattı. Seçer, doğudan batıya doğru 2. Çevreyolu üzerinde Hal Katlı Kavşağı, Mersinli Ahmet Katlı Kavşağı, Akbelen Bulvarı Katlı Kavşağı, Sayapark Katlı Kavşağı ve Kuyuluk Katlı Kavşağı yatırımlarını hayata geçireceklerini belirterek, “Biz 2. Çevreyolunu GMK’ya alternatif olarak Çeşmeli Otoban çıkışına kadar bağlamak istiyoruz. İlaveler de yapabiliriz. Hiç kesintisiz oradan inecek araçlar Çeşmeli’ye kadar devam edecek. Biz bunu arzuluyoruz. Yeni gelişmeler ve ortaya çıkacak yeni şartlara göre de projeksiyonumuzda revizyona gidebiliriz” diye konuştu.

Türkiye’nin ikinci büyük filosunu barındıran Mersin’e, Lojistik Köyün somut olarak yapılması gereken bir projeksiyon olduğunu kaydeden Seçer, “Biz bir Nakliyeciler Sitesi yaptık ve hizmete aldık. Yazıhanelerin de satışını hak sahiplerine yaptık. 180 araçlık tır parkımız var, sosyal tesisleri var. Huzurkent’te hiç olmazsa bu ölçekte çok güzel yeni bir nakliyeciler sitemiz oldu” şeklinde konuştu.



“Bu yatırımları bitirdiğimizde denize bir damla kirli su akmayacak”

15 Ocak’ta açıklanan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınan MESKİ yatırımları için teşekkür eden Seçer, söz konusu MESKİ yatırımlarının 6 Şubat depremleri sonrasında başta EBRD, IFC ve AFD’den sağlanan krediler olduğuna dikkat çekerek, “MESKİ’nin projeleri tamam, teşekkür ediyoruz. Bundan sonra 4 yıl içerisinde devam eden yatırımlarımız ve programa alınan bu yatırımları bitirdiğimizde Yeşilovacık’tan Yenice’ye kadar denize bir damla kirli su akmayacak” diye konuştu. Seçer, Yeşilovacık’tan başlayarak Silifke, Mezitli, Tarsus, Akdeniz ilçelerinde yapılacak kanalizasyon ve altyapı projelerini tek tek sıralayarak, “Bizim şu anda, bu yatırımlarla ilgili 170 milyon Euro’luk projeksiyonumuz tamamlanmış durumda. Bunların hepsi 4 yıl içerisinde tamamlanacak. Çarşamba günü 10 milyon Euro’luk Akdeniz ilçesi Homurlu-Kazanlı-Adanalıoğlu bölgesinin kanalizasyon sisteminin temelini atacağız” ifadelerini kullandı.



“Mersin Büyükşehir, Türkiye’nin en kuvvetli mali tabloya sahip belediyesidir”

Seçer konuşmasını, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin büyükşehirler içerisinde en kuvvetli mali tabloya sahip, mali disiplini sağlamış belediyesidir. Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2025 bütçesi ile devrettiği borç miktarı toplam bütçesinin yüzde 28’idir. Biz göreve geldiğimizde bu oran yüzde 158’di. Dengeyi bu kadar doğru kurduk” cümleleriyle sürdürdü.



“Pamukluk Barajı projesinin bir an önce bitirilmesi gerekiyor”

Pamukluk Barajı ile ilgili geçmiş dönemde yaşananları ve yeni gelişmeleri de aktaran Seçer, şöyle devam etti: “Bu da yatırım programına alınmış. İsale hattı daha önce zaten alınmıştı. Yaklaşık 8,5 milyar liralık projeyi DSİ yapacak, MESKİ’ye devredecek. Bizi uygun bir vadeyle borçlandıracak. Hibe alacağımız para şu anda bize kredi olarak gelecek. Pamukluk Barajı önemlidir. Yıllık aktarılacak ödenek miktarı önemlidir. 8,5 milyar liralık bir yatırımı yılda 1 milyar TL ödenekle; ki bu yıl 1 milyar TL öngörülmüş. Bir an önce bu projenin bitirilmesi gerekiyor ki, Mersin önümüzdeki süreçte su sıkıntısıyla karşı karşıya kalmasın.”

