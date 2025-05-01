Kayseri’de Talas Belediyesi personeli tarafından kurulan Grup Şantiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne özel konser düzenledi. Konserde konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "İşçilerimiz için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, belediye personeli ve aileleri katıldı.

Konserde açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bizler geceyi gündüze gündüzü de geceye bağlayan, vakti çok iyi kullanan ama gönlümüzle insanlara hizmet eden kurumlarız. Belediyecilik böyle bir şeydir. Deprem oldu ilk önce biz koştuk. Korona oldu ilk önce biz hemen sahiplendik olayları. İnsanlar içeride ama biz onların temizliğinden hijyenine kadar, ulaşımından vefa gruplarına kadar hizmet ettik. Deprem oldu Türkiye’de ve Kayseri’de belediyeler ilk olarak yol düştü. Bu nedenle ben sizlerin gönül gücünüzü kutluyorum. Nice güzel günlerde bir araya gelmek üzere hepinizin gözlerinden ve gönlünden öpüyorum. Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın da bu güzel çalışmaları da sürpriz oldu bana. Bir gün Grup Şantiye diye karşıma çıktılar ve ben de bu işten çok keyif aldım. Onları da kutluyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Belediyeciliğin sadece verilen görevi yapmak olmadığını, ne kazanımlar ve zenginlikleri bünyesinde taşıdığını mesai arkadaşlarımızda görmekten ayrıca keyif alıyoruz. Onları da tebrik ediyorum. İnşallah sağlıklı ve huzurlu daha nice 1 Mayıslara erişmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise "Gerçekten bu Emek ve Dayanışma Günü önemli ve anlamlı bir gün. Bunun da önem ve anlamına uygun bir şekilde bizim de buradaki beraberliğimiz de gerçekten çok değerli. Bir ülkenin, bir milletin, bir toplumun gelişmesi için çalışmak lazım, üretmek lazım. İşi de işçi yapar, dolayısıyla gerçekten hiçbir ayrım yapmaksızın işçilerimiz başımızın tacı deyip, elimizden gelen neyse yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Eksiklerini tamamlayacağız, yanlışları düzelteceğiz ve ilerlemeye devam edeceğiz. Bir memlekette her anlamda işin başarı ile sonuçlanabilmesi için bu konuda işçilerimizin bir bütün halinde tek yumruk, tek yürek olarak bu vatan ve millet için hep beraber çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Emek çok önemli, çok değerli. Gerçekten bir insanın teri ile, gücüyle, kuvvetiyle, sabah kalkıp akşama kadar çalışmak sureti ile çocuğunun nafakasını temin etmek hem çok değerli ve anlamlı. Diğer taraftan da bizim inancımıza göre son derece kutsal. Helal kazanç çok önemli. Bundan dolayı ben bütün işçi kardeşlerimin çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah çok daha iyi şartlarda bu çalışmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra protokol üyeleri tarafından müzik grubunda bulunan personele çiçek takdim edilmesinin ardından Grup Şantiye, konsere katılanlara şarkılar seslendirerek kulakların pasını sildi.