Dünya üniversitelerinin sıralandığı "SCImago University Rankings 2025" sonuçlarına göre İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), genel sıralamada vakıf üniversiteleri arasında 6’ncı, araştırma alanında 4’üncü olurken; üç kategoride zirvede yer aldı.

Dünya üniversitelerinin bilimsel araştırmalar, inovasyon ve sosyal etkilerinin SCOPUS ve SciVal yayın ve atıf verilerine göre sıralandığı "SCImago University Rankings 2025" sonuçları açıklandı. Üniversitelerin araştırma, inovasyon ve toplumsal etki açısından performansını ölçerek, üniversiteler hakkında genel bir fikir vermeyi amaçlayan SCImago University Ranking; bir üniversitenin eğitim kalitesi, etkililiği ve prestiji hakkında öğrencilerin bilgi edinmelerine yardımcı oluyor. İGÜ, SCImago University Rankings 2025 sonuçlarında farklı alanlarda aldığı derecelerle dikkat çekti. Genel sıralamada vakıf üniversiteleri arasında 6’ncı, Türkiye genelinde 25’inci olan İGÜ; araştırma alanında vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü, Türkiye genelinde ise 8’inci sırada yer aldı.

Ekonomi, planlama ve inşaat mühendisliği alanlarında zirvede

SCImago’nun Scopus ve SciVal verilerine dayalı değerlendirmesine göre İstanbul Gelişim Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında birçok alanda zirvede yer aldı.

Farklı alanlarda yaptığı araştırma çalışmaları ile dikkat çeken İGÜ; ekonomi, ekonometri ve finans alanında vakıf üniversiteleri arasında 1’inci sıraya yerleşerek zirvede yer alırken; Türkiye genelinde 5’inci olarak derecelendirildi. Planlama ve kalkınma alanında da vakıf üniversiteleri arasında 1’inci, Türkiye genelinde ise 4’üncü oldu. Vakıf üniversiteleri arasındaki 1’inciliği inşaat ve yapı mühendisliği alanında da göğüslerken; Türkiye genelinde ise 11’inci sırada yer aldı.

‘İşletme, mühendislik ve sosyal bilimler’de ilk ikide

İstanbul Gelişim Üniversitesi, işletme, yönetim ve muhasebe alanında vakıf üniversiteleri arasında 2’nci sırada yer alırken; geçen yıl 7’nci olduğu Türkiye genel sıralamasında bu sene 5’inci sıraya yükseldi. Araştırma faaliyetleri ile öne çıkan İGÜ, Mühendislik alanında vakıf üniversiteleri arasında 2’nci olurken Türkiye üniversiteleri arasında 9 basamak yükselerek 5’inci sırada yer aldı. Sosyal Bilimler alanında da vakıf üniversiteleri arasında ilk 2’ye girerken; Türkiye genelinde ise 11’inci oldu.

İGÜ, Enerji kategorisinde ise vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü, Türkiye genelinde 9’uncu sırada yer aldı.