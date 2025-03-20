Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), tarımsal ürünlerin bir numaralı düşmanı kahverengi kokarca zararlısıyla mücadeleye ara vermeden devam ediyor.

SBB, son yıllarda ülkede yaygın olarak görülen ve tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) böceğiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kahverengi kokarca zararlısının kışlak mücadelesi kapsamında çevreye zarar vermemek adına doğal yaşamı riske atmadan ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Bu çerçevede atıl binalar, kullanılmayan bodrumlar, odunluklar ve ahırlar gibi alanlar belirlenerek bu bölgelerde ilaçlama işlemleri gerçekleştiriliyor.

İlk etapta yapılan çalışmalar Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve il-ilçe tarım müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütülüyor. Feromon tuzaklarından alınan verilere göre, kahverengi kokarca zararlısının yoğunluk gösterdiği Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Tekkeköy, Canik, İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerinde ilaçlama faaliyetlerine hız verilmiş durumda. Bu kapsamda 16 araç, 16 makine ve 38 biyosidal ürün uygulayıcı personel, zararlıya karşı etkili bir mücadele yürütüyor.

8 ilçedeki 173 mahalleden 154’ü ilaçlandı

Kahverengi kokarca kışlak mücadelesinde şu ana kadar yoğunluk tespit edilen 8 ilçede 173 mahalleden 154’ü ilaçlanmış durumda. Geriye kalan 19 mahalledeki ilaçlama işlemlerinin ise mart ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bugüne kadar 3 bin 425 bina ilaçlanarak zararlının yayılmasının önüne geçilmesi sağlanmış bulunuyor. Tarım alanlarında böylesi zararlıların etkisini en aza indirmek amacıyla yürütülen bu mücadele, özellikle çiftçilerin mahsul kaybını engellemek adına büyük bir önem taşıyor.

"Çiftçilerimizin daima yanındayız"

Zararlıya karşı mücadele hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Son dönemde kahverengi kokarca zararlısının tarım alanlarımızda oluşturduğu etkilerle ilgili olarak bu zararlıyı en aza indirmek amacıyla hemşehrilerimiz ve ilgili kurumlarımızla büyük bir özveriyle mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, çiftçilerimizin sorunlarına hızlı ve etkin çözümler sunmak, zararları minimuma indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Verimli topraklara sahip Samsun’umuzda topraklarımızın bereketini korumak, çiftçilerimizin emeğini en verimli şekilde değerlendirmek adına büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Şehrimizin tarımsal potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla çiftçilerimizin daima yanındayız" dedi.