Sayapark Alışveriş Merkezinde 4 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Sayapark Kids Fest Bahar ve Çocuk Şenliği' ziyaretçilere kapılarını açtı. Bahar konseptiyle hazırlanan festival, yeme-içme alanlarından eğlence parkurlarına kadar geniş bir etkinlik yelpazesiyle bölge halkına kapsamlı bir deneyim sunuyor.

Festival kapsamında alanda kurulan yeme-içme stantları, hediyelik eşya alanları ve oyuncak satış noktaları ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Her yaş grubuna hitap edecek şekilde planlanan etkinlik alanında, ailelerin keyifli vakit geçirebileceği sosyal alanlar da yer alıyor.

Alışveriş merkezinin dış alanında oluşturulan şişme oyun parkurları, trambolin alanları, sanal gerçeklik (VR) deneyim noktaları ve lunapark üniteleri çocuklara eğlence dolu anlar yaşatıyor. Etkinlik alanlarının güvenlik ve operasyonel standartlar gözetilerek hazırlandığı bildirildi.

Festival süresince sahne gösterileri ve lisanslı çocuk etkinlikleri de program dahilinde ziyaretçilerle buluşturuluyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli aktiviteler sunuluyor.

Bahar boyunca devam edecek olan Sayapark Kids Fest'in, Mersin'de sosyal yaşamı canlandırması ve çocuklara eğlenceli bir festival ortamı sunması hedefleniyor.