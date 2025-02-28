Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un katılımlarıyla hayırsever Mehmet Salih Fidan’ın Savur ilçesi Başkavak Mahallesinde adına yaptıracağı 6 derslikli okul binası protokolü imzalandı.

Protokol sırasında İl Millî Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve hayırsever Fidan ailesi üyeleri de hazır bulundu. Vali Akkoyun, hayırsever Mehmet Salih Fidan’a eğitime sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, protokolün kente ve öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

Hayırsever Fidan ailesi de eğitime destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.