Mevlana Kalkınma Ajansı, Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Konya Sanayi Odası tarafından 5-6-7 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’na stantlı olarak katılım sağladı.

Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu, Üzümlü Savunma Sanayi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Kılıçarslan Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, ASELSAN Konya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Adil Karaağaç Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Tuza Pakpen Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ve Huğlu Savunma Sanayi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yer aldığı ve okullar tarafından savunma sanayisine yönelik olarak üretilen ürünlerin ve çalışmaların sergilendiği Mevlana Kalkınma Ajansı standına program boyunca ilgi yoğun oldu.

3 gün süren programın ardından kurum olarak katılım sağladıkları fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Ajans olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar bölgemizde yer alan tüm sektörlere olduğu gibi savunma sanayi sektörüne olan desteğimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda ajansımız tarafından bütüncül bir yaklaşımla bölgemizin sahip olduğu potansiyelin savunma sanayiine entegre edilmesi, bölgemizde yer alan ve savunma sanayi sektörüne yönelik olarak faaliyet gösteren firmaların kapasitelerinin artırılması, yerli ve milli savunma sanayiine yönelik yeni ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla uzun yıllardır saha ve raporlama çalışmaları yürütülmekte, çeşitli destek mekanizmaları ile kaynak aktarılmaya devam edilmektedir. Ajansımız tarafından bugüne kadar yürütülen çalışmaları; fiziki altyapı çalışmaları, teknik altyapı çalışmaları, eğitim altyapısının geliştirilmesi çalışmaları, danışmanlık ihtiyacına yönelik çalışmalar, mali ve teknik destek çalışmaları, mevzuat çalışmaları, işbirliği ve koordinasyon çalışmaları ile tanıtım ve farkındalık çalışmaları şeklinde özetleyebiliriz. Ajans olarak, stratejik önemi, diğer sektörlere katalizörlük etmesi, yüksek teknolojiye sahip olması, yüksek ihracat potansiyeli ve istihdam gibi daha sayabileceğimiz pek çok nedenden dolayı öncelik verdiğimiz savunma sanayi sektörüne kurulduğumuz günden bugüne kadar güncel rakamlarla 600 milyon TL kaynak aktardığımızı da özellikle dile getirmek istiyorum. Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Konya Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’na stantlı olarak katılım sağlamaktaki amacımız da standımızda yer alan ve bölgemizde savunma sanayiine yönelik eğitim veren yüksekokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerimizin bu ekosistemi ve sektördeki yenilikleri görmelerine ve sektörün büyük oyuncuları ile tanışmalarına vesile olmaktı. 3 gün süren program boyunca ajansımız standını Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Konya Valimiz İbrahim Akın, Konya Milletvekillerimiz Ziya Altunyaldız ve Konur Alp Koçak’ın yanı sıra belediye başkanları, oda ve borsaların, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, özel sektör temsilcileri ve çok sayıda fuar katılımcısı ziyaret ederek standımızda yer alan ve savunma sanayiine yönelik ürün üreten okulların yetkililerinden bilgiler aldı. Öğrencilerimiz de fuar boyunca savunma sanayi sektörünün ana yüklenici firmalarının ve bölgemizde savunma sanayiine yönelik ürünler üreten firmaların stantlarını ziyaret ederek teknolojik gelişmeleri takip etme ve ekosistem hakkında ayrıntılı bilgi elde etme imkanı buldular. Öğrencilerimizin heyecanlarına ve bu alandaki çalışma isteklerine yakından şahit olmak ve onlara bu alanda katkı sunmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Öğrencilerimizin eğitimlerini tamamladıklarında savunma sanayii sektörünün büyük oyuncularının birer parçaları olacaklarına inancımız tamdır. Gerek bölgemiz ve gerekse de ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahip olan ve pek çok sektöre pozitif katkıları bulunan savunma sanayii sektörüne yönelik çalışmalarımızın artarak devam edeceğini özellikle dile getirerek 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nın gerçekleştirilmesinde büyük katkı sunan Savunma Sanayii Başkanlığı ve Konya Sanayi Odası başta olmak üzere, standımızda yer alan tüm okulların yönetici ve öğrencilerine ve standımızı ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyor, fuarın firmalarımız, okullarımız, ekosistemimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.