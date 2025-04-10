Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, 2025 yılı TÜBİTAK 1001 ve 3005 programları çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan akademisyenlerle bir araya geldi.

Rektör yardımcılarının da katıldığı toplantıda, projelerin niteliği, TÜBİTAK desteklerinin bilimsel üretime katkısı ve proje süreçlerinde edinilen deneyimler ele alındı. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, konuşmasında akademisyenlerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sakarya Üniversitesi ailesi olarak, projesi kabul edilen tüm akademisyenlerimizle gurur duyuyoruz. Ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sunan bu değerli çalışmalar, üniversitemizin araştırma ve inovasyon vizyonunu güçlendirmektedir. Her bir proje, geleceğe dair umut veriyor ve öğrencilerimize ilham oluyor. Bu başarıların devam edeceğine inanıyorum" dedi. Toplantı, akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik fikir alışverişi ile sona erdi.