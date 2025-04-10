Kastamonu’da Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kastamonu’da Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay’ın kutlama mesajlarının telsizlerden polis memurlarına bildirilmesiye başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunulmasıyla devam etti. Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile polis dernekleri tarafından çelenk bırakılmasının ardından, polis araçlarıyla geçiş korteji gerçekleştirildi.

Ayrıca Cumhuriyet Meydanında açılan stantlarda polis teşkilatının kullandığı ekipmanların tanıtımı yapılarak, bilgilendirmelerde bulunuldu.

Törende konuşan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, "Edinmiş olduğu bilgi, birikim ve deneyim ile her geçen gün kendisini geliştiren ve yenilenen teşkilatımız dünyanın en modern teşkilatları arasında yer almaktadır ve almaya da devam edecektir. Asayişi temin etmek ve şehrimizin birlik ve beraberliğini korumak için gece gündüz yaz kış demeden canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Kastamonu’nun her sokağında her köşesinde suç odaklarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle mensubu olmaktan onur duyduğumuz Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunması için can veren aziz şehitlerimize ve vefat eden teşkilat mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Emekli olan meslektaşlarıma da aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

Törene, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Mehmet Yüksel, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kastamonu İl Temsilcisi Ali Güllü, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Müftüsü Bekir Derin ile teşkilat mensupları katıldı.