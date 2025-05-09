Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından, "Ulusal Proje Deneyim Paylaşımı" isimli bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen, ‘Ulusal Proje Deneyim Paylaşımı’ isimli etkinlik, 6 Mayıs Salı günü, SAÜ Teknokent Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri, Doç. Dr. Hüseyin Özdemir, Doç. Dr. Ömer Ekmekçioğlu ve Dr. Esin Ateş Güvel’in tecrübelerini aktardığı etkinliğe, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu ve SAÜ’lü araştırmacılar katılım gösterdi. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, SAÜ olarak Araştırma Üniversite vizyonu doğrultusunda önemli mesafeler kaydedildiği, bu kapsamda 2023 yılı değerlendirmesinde aday üniversiteler arasında birinci sırada yer aldıklarını ifade etti. Prof. Dr. Horzum, bu tür tecrübe aktarım etkinliklerine de özel önem gösterdiklerini belirtti.

İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özdemir IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) projeleri hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Özdemir, IPA’nın Avrupa Birliği, AB üyeliğine hazırlık sürecindeki ülkelere, uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uygulamaya yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla sağlanan bir fon olduğunu söyledi.

İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekçioğlu, INTERREG EUROPE "Avrupa’da Sınır Ötesi İş Birliği ve Bölgesel Dayanışma Programları" konusu üzerine bir sunum gerçekleştirdi. SAÜ’lü araştırmacılara, INTERREG EUROPE konusundaki tecrübelerini aktararak, başvuru süreci hakkında bilgiler verdi. İTÜ Araştırma Dekanlığı Projeler Ofisi - Uluslararası Projeler Birimi’nde görevli Dr. Esin Ateş Güvel, İTÜ’nün Uluslararası Projeler biriminde yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Etkinlik, soru cevap kısmının ardından konuşmacılara belge takdim edilmesiyle son buldu.