Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Psikiyatri Gündüz Hastanesi’ni ziyaret ederek uygulamalı atölyelerde tarım ve sanatla terapi alarak üretken bireyler olarak topluma kazandırılan hastalarla bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi, hastalarına tarım ve sanat temelli terapilerle umut oluyor. Hastalar, hastane bahçesi ve serasında meyve-sebze yetiştiriyor, yemeklerini bu ürünlerle hazırlıyor. Ayrıca seramik, resim, takı ve müzik atölyeleriyle hem becerilerini geliştiriyor hem de terapi sürecine aktif katılıyor. Tedavi sonrası İŞKUR ve paydaş kurumlar aracılığıyla istihdama yönlendirilen hastalar, üretken bireyler olarak topluma kazandırılıyor.

Sanatla bütünleşen terapi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Psikiyatri Gündüz Hastanesi’ni ziyaret ederek Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de eşlik etti. Psikiyatri hastalarının atölyede yaptığı çalışmaları inceleyen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, müzik dersine katılan hastaların seslendirdiği şarkılara eşlik etti ve onlarla sohbet etti.

Seracılıktan resim derslerine

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, 2007 yılından bu yana hizmet veren Psikiyatri Gündüz Hastanesi’nde şizofreni ve bipolar bozukluk gibi hastalıklara yönelik kapsamlı rehabilitasyon programlarının yürütüldüğünü belirtti. Erdoğan, "Hastanemize yatış tedavisinin ardından başvuran hastalar, günlük olarak gelerek çeşitli terapi ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanıyor. Takı tasarımı, resim, seracılık gibi çok sayıda uygulamalı atölyenin yanı sıra grup terapileri ve bireysel destek programlarımız mevcut" dedi. Haftalık planlara göre yürütülen etkinliklerde Halk Eğitim Merkezi’nden gelen usta öğreticilerle birlikte müzik, İngilizce, resim, bahçecilik gibi alanlarda eğitimler verildiğini aktaran Doç. Dr. Erdoğan, "Seramız ve tarım alanlarımızla birlikte doğayla temas eden bir iyileşme süreci sunuyoruz. Bu yapısıyla Gündüz Hastanemiz, Türkiye’de hem detaylı uygulama çeşitliliği hem de tarım temelli rehabilitasyon alanında benzersiz bir model olma özelliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

’Topraktan topluma’ sloganı ile hareket ediliyor

Psikiyatri Gündüz Hastanesi’nde yürütülen çalışmaların temel amacının, hastaların sosyal yaşama yeniden kazandırılması olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ali Erdoğan, "Merkezimizde kayıtlı yaklaşık 500 hastamız bulunuyor. Günlük olarak 50 ila 60 hasta düzenli şekilde rehabilitasyon programına katılıyor. Haftalık pazartesi günü yapılan ‘işe yönlendirme toplantısı’ ile her hastanın haftalık görevleri ve katılacağı kurslar belirleniyor" dedi. Grup terapilerinin yanı sıra bireysel psikoterapi seanslarının da uygulandığını belirten Erdoğan, "Özellikle şizofreni ve bipolar bozukluk gibi hastalıklarda görülen toplumdan çekilme ve sosyal izolasyon belirtilerine karşı, terapi süreci büyük önem taşıyor. Rehabilitasyon programlarıyla bu belirtileri azaltmayı ve hastaları üretken bireyler olarak topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle uyguladığımız rehabilitasyon çalışmaları, yalnızca bireysel gelişim değil, aynı zamanda sosyal kabul açısından da büyük önem taşıyor" diye konuştu. Psikiyatri Gündüz Hastanesi’nde yürütülen terapötik sürecin temelini "Topraktan Topluma" yaklaşımının oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Ali Erdoğan, bu sloganın merkezin felsefesini yansıttığını vurguladı.

Tedaviye yönelik gruplandırma

Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Kliniği Hemşiresi Şeyma Kaplan Ekinci, hastaların tedavi süreçlerinde bireysel ihtiyaçlara göre gruplandırıldığını belirterek, "Her pazartesi işe yöneltme toplantısıyla haftaya başlıyoruz. Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, depresyon ve bipolar hastalarımız için tedaviye yönelik hedefler belirleniyor. Hastanın güçlü ve kırılgan yönleri değerlendirilerek, hayatın neresinde olmak istediklerine dair yakın ve uzak hedefler oluşturuluyor. Her hafta yapılan durum değerlendirmeleriyle süreç yeniden şekillendiriliyor" dedi.

İstihdama destek

Hastaların yalnızca tedavi edilmekle kalmadığını, istihdama da yönlendirildiğini vurgulayan Hemşire Ekinci, "Başlangıçta yalnızca küçük bir bahçede üretimle başladık. Bugün 100 metrekarelik kapalı sera ve 400 metrekarelik açık alanda üretim yapılıyor. Günlük programda, hastalar kendi ürettikleri sebze ve meyveleri mutfağa teslim ediyor, yemek hazırlanıyor, servis ediliyor ve tüm süreç hastaların aktif katılımıyla ilerliyor. 8 yıldır düzenli gelen hastalarımız var. Artık işe hazır hale gelen hastalar için İŞKUR ve partner kurumlarla iş birliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.