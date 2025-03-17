Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi’nde "İki İnsan" eğitim programı çerçevesinde kadın ve erkeğin toplumda birbirini tamamlayan iki birey olarak bir arada yol alabileceğine ve kadınların sosyal hayattaki konumlarına dikkat çekildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi’nde "İki İnsan" eğitim programı gerçekleştirildi. SAÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Terzioğlu tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farkındalık çalışmaları çerçevesinde gerçekleşen etkinlik, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Terzioğlu, konuşmasında kadın ve erkeğin toplumda birbirini tamamlayan iki birey olarak bir arada yol alabileceğine dikkati çekti, aile içi roller ve kadınların sosyal hayattaki konumlarına vurgu yaptı. Kadın ile erkeğin hak ve sorumluluklarının adalet ve denge prensibiyle belirlenmesi, ilişkilerin sevgi ve merhamet temelinde şekillendirilmesinin iletişimi güçlendirmesi ve insanın, kainatın sorumluluğunu taşıyan bir varlık olarak her canlıya layık olduğu değeri vermesi gerektiğini belirten Terzioğlu, var olanlara sevgi ve merhametle yaklaşmanın önemine değindi. Kadın ile erkeğin doğuştan getirdiği farklılıkların, kendilerinde olmayanı görebilme ve üretebilme kabiliyeti kazandırarak yeni bir perspektifle hayatı tanıma fırsatı sunduğunu ifade eden Terzioğlu, konuşmasını Kur’an-ı Kerim’de kadın ve erkek rollerine dair kavramların anlamlarını analiz ederek tamamladı.