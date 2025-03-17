Spor müsabakası öncesinde ısınma hareketleri yaparken sol ayağının aşil tendonunda bir sorun hisseden Osman Ertem isimli vatandaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinde uygulanan aşil tamir tekniğiyle kısa sürede sağlığına kavuştu.

Osman Ertem isimli vatandaş, spor yaparken ayağında aniden başlayan şiddetli ağrı üzerine İEÜ Medical Point Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda aşil tendonunda yırtık tespit edildi. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaymakoğlu, ameliyat kararı aldı. Sonraki süreci anlatan Mehmet Kaymakoğlu, "Geleneksel açık teknikler yara yeri komplikasyonlarına yol açabiliyor, kapalı yöntemler ise yeterince güçlü bir tamir sağlamıyor. Aşil tamir tekniği dünyada yeni uygulanmaya başlanan bir yöntem. ’Mini açık teknik’ olarak adlandırılan bu yöntemde, hem yara yeri komplikasyonlarının önüne geçiliyor hem de güçlü bir tamir sağlanarak hasta daha normal hayatına dönebiliyor. Biz de bu teknikle Osman Bey’i ameliyat ettik. Hastamız ameliyat sonrası hızlı bir şekilde ayağa kalktı ve sağlığına kavuştu." dedi.

"İki ayda yürümeye başladım"

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaymakoğlu’nun gösterdiği ilgi sayesinde ameliyat olma kararı aldığını söyleyen Osman Ertem, "Hocamızın yaklaşımı, düşünceleri ve konuşmaları sayesinde ameliyat olmaya tam anlamıyla ikna oldum. Ameliyata doktorumdan emin şekilde girdim ve hiçbir sorun yaşamadım. Bu sayede de sağlığıma kavuştum. Dördüncü haftanın sonunda herhangi bir destek olmadan ayakta durabiliyordum. İki ayın sonunda da yürümeye başladım." şeklinde konuştu.