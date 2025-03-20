Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen Araştırma Yenilik Koordinasyonu Kurul Toplantısı, üniversitenin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) stratejilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bilimsel yayınlar, atıf oranları, uluslararası iş birlikleri, proje başvuruları ve patent süreçleri gibi birçok önemli konu ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Araştırma Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu, Sakarya Üniversitesinin bilimsel üretkenliğini artırmaya yönelik çalışmalar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Prof. Dr. Emiroğlu, bilimsel yayın sayıları, atıf oranları, uluslararası proje başvuruları ve TÜBİTAK destekli projeler gibi alanlardaki mevcut durumu ve hedeflenen gelişmeleri katılımcılarla paylaşarak üniversitenin akademik başarısını güçlendirmek için atılacak stratejik adımlara dikkat çekti. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, toplantıya katılarak üniversitenin araştırma alanındaki stratejik hedeflerini vurguladı. Üniversitenin küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artırmayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Al, uluslararası üniversite sıralamalarında ilk bine girme hedefi doğrultusunda araştırmacılara çeşitli destekler sağlandığını ifade ederek araştırma, proje geliştirme, akademik yayıncılık ve bilimsel üretkenlik konularında teşvik mekanizmalarının artırılacağını belirtti.

Toplantıda, indeksli yayınların artırılması, akademik teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, atıf oranlarının yükseltilmesine yönelik stratejiler ve destek programlarının etkinliği gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Ar-Ge faaliyetlerinin genişletilmesi, TÜBİTAK ve uluslararası projelerin sayısının artırılması, akademik eğitimlerin ve araştırmacılara yönelik kapasite geliştirme programlarının yaygınlaştırılması gündemin öncelikli konuları arasında yer aldı. Ayrıca, multidisipliner araştırma ekiplerinin oluşturulması, lisans ve lisansüstü öğrencilerin araştırma süreçlerine daha etkin katılımının teşvik edilmesi ve açık erişim politikalarının güçlendirilmesi konularında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının son bölümünde, üniversitenin patent ve fikri haklar konusundaki çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Kurul üyelerinin talepleri ve önerileri doğrultusunda, fikri mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atılacağı vurgulandı.