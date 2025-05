Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri hem yurt içi hem de yurt dışı düzeyde önemli bilimsel başarılara imza attı.

Sakarya Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜDETAM) bünyesindeki GG LAB’da, Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler’in koordinatörlüğünde araştırmalar yürüten öğrenciler, uluslararası burs programları, prestijli kongrelerde ödüller ve bilimsel projelerle adlarından söz ettirdi. Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf öğrencisi Yusuf Yılmaz, nörobilim alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan International Brain Research Organization (IBRO) tarafından desteklenen bir eğitim programına tam burslu olarak kabul edildi. Belgrad Üniversitesinde düzenlenecek "Illuminating Neurobiology: Fluorescent Techniques in Neuron and Glia 2D Cultures" başlıklı okul kapsamında floresan teknikler ve laboratuvar uygulamaları üzerine yedi gün sürecek teorik ve pratik eğitim alacak.

Yusuf Yılmaz ayrıca, 16-19 Nisan 2025 tarihlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresinde sunduğu "Investigation Of The Effect Of CDK4-6 Inhibition On The Map Kinase Pathway In Triple Negative Breast Cancer" başlıklı çalışmasıyla Sağlık Bilimleri Temel Alanında En İyi Sözel Bildiri İkincilik Ödülü’ne layık görüldü. Bu çalışma, Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Furkan Hamarat ile birlikte, Prof. Dr. Süleyman Kaleli ve Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler’in katkılarıyla hazırlandı. Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Furkan Hamarat, ABD’nin Utah eyaletinde bulunan Huntsman Kanser Enstitüsünde Pediatri Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı bünyesinde yaz dönemi boyunca araştırma stajı yapmaya hak kazandı. Hamarat, kanser epigenetiği ve immünoterapileri üzerine eğitim almanın yanı sıra, lösemi ve multipl miyelomda tedavi direncine odaklanan deneysel projelerde aktif görev üstlenecek.

Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Selin Zeynep Özçelik, 2025 Amgen Scholars Programme çerçevesinde Almanya’nın köklü üniversitelerinden Ludwig-Maximilians-Universitt(LMU) Münih’te yaz araştırma bursuna kabul edildi. Türkiye’den bu programa seçilen tek öğrenci olan Özçelik, Prof. Dr. Olivier Gires’in laboratuvarında kanser biyolojisi üzerine araştırmalar gerçekleştirecek. Yaz dönemi sonunda ise, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerle birlikte Cambridge Üniversitesinde düzenlenecek olan uluslararası Amgen Scholars Sempozyumuna katılacak. Özçelik, nöroloji ve meme kanseri üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yusuf Yılmaz, Kaan Furkan Hamarat ve Selin Zeynep Özçelik, uluslararası başarılarının yanı sıra, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürüttükleri projelerle bilimsel çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.