Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tırdan yola düştüğü iddia edilen köpük, zincirleme kazaya sebep oldu. İki otomobil ve bir cipin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.T. kontrolündeki 54 FU 598 plakalı otomobil, tırdan yola düştüğü öne sürülen köpük malzemesine çarpmamak için yavaşladı. Bu esnada aynı yönde ilerlemekte olan İ.F. kontrolündeki 34 NOJ 166 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen cip kazaya karıştı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.