Döşemealtı ilçesinde inşası tamamlanan Gurbet Göncü Camii, dualarla hizmete açıldı.

Hayırsever Tarkan Göncü’nün katkılarıyla katkılarıyla Döşemealtı ilçesi, Bahçeyaka Mahallesinde inşası tamamlanan Gurbet Göncü Camii, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılım sağladığı tören ile hizmete açıldı.

Binalara değer katan, içlerinde gerçekleştirilen hayırlı faaliyetlerdir

Açılış töreninde yaptığı konuşmada bir binanın gerçek değerinin sadece fiziksel yapısından değil, içinde yapılan anlamlı ve hayırlı faaliyetlerden kaynaklandığını ifade eden Vali Şahin, "Binaları birbirinden farklı kılan, içinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Aksi takdirde, bu yapılar yalnızca tuğla, beton ve demirden ibarettir. Ancak eğer içinde ibadet edilir, Allah’a yönelip samimi bir şekilde kulluk edilirse, işte o zaman bu yapı Beytullah’ın bir parçası olur. İnşallah bu hayırlı bina, uzun yıllar boyunca vatandaşlarımıza hizmet edecek ve hayırseverlerimizin amel defterine katkı sağlayacaktır. Allah, hayırseverlerimize daha nice okullar, camiler ve hayırlı eserler yapmayı nasip etsin" dedi.

Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Döşemealtı Müftüsü Davut Çalışkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, STK temsilcileri, ilçe protokolü, hayırsever iş insanı Tarkan Göncü ve ailesi, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, Gurbet Göncü Camii dualar eşliğinde kesilen kurdeleyle hizmete açıldı.