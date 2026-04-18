Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası ile dünya satranç otoritelerini ve sporcularını ağırlamaya hazırlanıyor. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek organizasyona katılmak için başvurular alınmaya başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında yapılan protokol çerçevesinde, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan organizasyon, 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Uluslararası standartlarda kurgulanan turnuva, toplamda 1 milyon 400 bin TL'lik ödül tutarıyla hem yerli hem de yabancı büyükustaların ve genç yeteneklerin odak noktası oldu.

Sporcuların heyecanla beklediği organizasyonda turnuva takvimi açıklanırken, kayıt süreci de başladı. 9 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek olan başvuru sürecinin ardından, heyecan dolu büyük randevu 13 Temmuz 2026'daki açılış hamlesiyle resmen başlayacak. Bir hafta boyunca zekâ, sabır ve stratejinin sınırlarının zorlanacağı bu zihinsel maraton, 19 Temmuz 2026 günü gerçekleştirilecek görkemli bir ödül töreni ve kapanış seremonisiyle noktalanacak.

Başvurular çevrimiçi olarak yapılıyor

Katılım sağlamak isteyen sporcular, kayıt işlemlerini ve turnuva yönergesine dair tüm teknik detayları pamukkaleopen.tsf.org.tr resmi internet adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada, turnuvaya olan yoğun ilgi nedeniyle katılımın belirli bir kontenjan dahilinde tutulacağı vurgulandı.