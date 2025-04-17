Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülmekte olan Tarımda Kadın Eli Projesi kapsamında satış teknikleri ve pazarlama eğitimi tamamlandı.

Eğitim programına Oda Meclis Başkanı Tanju Acar, TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay ve çok sayıda üye katılım sağladı. Eğitmen Reha Tartıcı tarafından gerçekleştirilen programda katılımcılara; temel ve modern pazarlama anlayışı, stratejik pazarlama yönetimi, pazarlama planlaması, pazar araştırma ve pazarlama araştırma modelleri, satış geliştirme ve ticari pazarlama faaliyetleri, pazarlama iletişimi, dijital pazarlama ve sosyal medyada pazarlama, ürün ve ürün yönetimi, marka ve marka yönetimi, tüketici davranışları, müşteri ilişkileri yönetimi, geliştirme ve sürdürme, temel satış bilgileri, satış süreci ve satış yönetimi, satışta iletişim becerileri ve beden dili, ileri satış teknikleri ve satışta profesyonellik, kurumsal satış teknikleri, satış liderliği ve motivasyon konularını aktardıktan sonra işlenen konularla ilgili vaka analizleri de gerçekleştirildi.

Proje kapsamında kursiyerlere yönelik eğitim çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği kaydedildi.