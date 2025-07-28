SASKİ, Hendek ile ilgili paylaştığı su sarfiyat değerleri ile ilçenin içme suyunun özellikle gece vakitlerinde tarımsal sulamada kullanıldığını gösterdi. İlçede gündüz vakitlerinde bin 800 metreküp su kullanıldığı ölçülürken, gece saatlerinde ise olması gereken ortalama değerin 3 katına tekabül eden bin 100 metreküp su harcandığı tespit edildi. İlçede kaçak ve bilinçsiz kullanıma karşı sıkı denetim başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek ile ilgili yaşanan su sorunlarını çözüme kavuşturmak için su sarfiyat değerlerini kamuoyuyla paylaştı. İlçenin insani su kullanım miktarının iki katından fazla su depolara ulaşırken, yaşanan kesintilerin bilinçsiz su kullanarak tarla ve bahçe sulayan vatandaşlardan kaynaklandığını yapılan ölçümlerle doğrulandı. Yapılan ölçüme göre ilçede gündüz su tüketiminin, ortalama sınırın tam 2 katı olduğu belirlendi. Gündüz kullanımının bin 800 metreküp, gece kullanım verisinin ise bin 100 metreküp olduğu açıklandı. Gece yarısı gerçekleşmesi gereken maksimum tüketimin 400 metreküp olduğu ve son günlerde bu rakamın neredeyse 3 katına ulaşıldığı verilerle paylaşıldı.