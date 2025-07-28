Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 20 bine yakın şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 80 şahıs yakalanırken 27’si tutuklandı.

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 21-27 Temmuz tarihleri arasında yapılan uygulamada 19 bin 746 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 80 kişi gözaltına alınırken 27’si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 5 tabanca, 8 av tüfeği, 5 adet kuru sıkı tabanca, 31 mermi, 4 kartuş ve 5 şarjör ele geçirildi.

Yetkililer suçların önlenmesi için denetimlerin arttırılarak devam edeceğini bildirdi.