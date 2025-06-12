Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavanlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mecidiye ve Erikli sahillerinde incelemelerde bulundu. Her iki sahile yakın bölgede oluşturulan karavan ve çadır alanları dışında sahil kıyılarında karavan ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceğini açıklayan Vali Sezer, karara uymayanlara ceza uygulanacağını duyurdu.

Vali Sezer, son bir haftada sahilden 100 kamyon çöp toplandığının altını çizen Sezer, sahillerde kurallara uyulması çağrısında bulundu.