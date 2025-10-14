Trakya Kalkınma Ajansı ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde geliştirilen proje sonucu ortaya çıkarılan Saros Gastronomi Merkezi Keşan’da açıldı.

Açılışa Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, il ve ilçe protokolünden temsilciler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin projeye dair bir konuşma yaptı. Trakya’da hizmet sektöründe kalifiye eleman eksikliğine vurgu yapan Şahin konuşmasında şunları söyledi:

"Saros Gastronomi Merkezi’ni Trakya Bölgemize kazandırırken yiyecek-içecek alanında öğrencilerimizin ve işsiz gençlerimizin sektörün ihtiyaçlarına yönelik nitelikli eğitim alarak sektörde istihdam edilmelerinin önünü açabilmeyi amaçladık. Bu vesileyle yerel ve yenilikçi işbirliklerini artırarak yiyecek-içecek sektörünün istihdam sorununun çözülmesinin önünü açmayı, bölgede bulunan otel ve restoranların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda yetiştirilen nitelikli personelimiz ile de gastronomi alanında istihdam oranını artırmayı ve işletmelerin hizmet sunum ve kalitelerinin yükselmesini sağlamak isteğindeyiz. Proje kapsamında İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içinde bulunan bir sınıfı tadil ve tefriş ederek gerekli donanım ve malzemeleri aldık ve bir Gastronomi Mutfağı kurmuş olduk. Toplam 5 milyon 153 bin 443,78 TL proje bütçesinin 3 milyon 428 bin 052,74 TL’lik kısmını Trakya Kalkınma Ajansı olarak biz üstlendik. Gastronomi Merkezi’nin kurulmasının ardından 6 usta öğreticiye eğiticinin eğitimi kapsamında toplam 45 saat sürecek olan "Usta Öğreticilere Yönelik Coğrafi İşaret Tescilli Ürünlerle Yemekler Hazırlama" eğitimi verilecek. Usta öğretici eğitimlerinin ardından hedef gruba yönelik "Aşçı Çırağı Eğitim" modülüyle eğitimler başlayacak, akabinde kursları başarı ile tamamlayanların istihdam çalışmaları ve imkanlarının geliştirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecek. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından istihdama geçiş faaliyetleri kapsamında eğitimi tamamlayan kursiyerlere iş danışmanlığı vererek iş başvurularında ilgili işletmeler, otel ve restoranlarla görüşmesine yardımcı olunacak ve işe başlama süreçlerinde destek sağlanacak. İş başı takip faaliyetleri kapsamında da işe başlayan nitelikli personelin devamlılığı ve çalıştıkları işletmelere sağladıkları yarar takip ve kontrol edilecek. Ben bu projenin bölgemize kazandırılmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor ve Saros Gastronomi Mutfağı’mızın başta Keşan olmak üzere tüm bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Açılışta katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Edirne Valisi Yunus Sezer şunları kaydetti:

"Edirne’nin hemen her alanda çok yüksek potansiyeli olduğunu biliyoruz. Buraya gelmeden önce ilimizde kurulma aşamasında olan 4 OSB’yi gezdim. Bu OSB’lerin faaliyete geçmesiyle birçok istihdam alanı oluşacak. Türkiye’ni en katma değerli ürünleri burada üretilecek, ilimizde ticaret artacak. Bunun hem turizme ve hem de diğer sektörlere olumlu etkileri olacak. Hemen yanımızda Saros Körfezimiz var. Burada nitelikli işletme sayısı çok az, nitelikli işletmecilerimiz de çalıştıracak eleman bulamamaktan mustarip. Gastronomi merkezlerinde yetişecek aşçı ve şefler nitelikli işletmelerin taleplerini karşılayacak ve Saros önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin en önemli turizm akslarından olacak."

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da bölgenin nitelikli eleman sorunlarına çözüm arayarak meslek liseleri için küresel ve yenilikçi projelere imza attıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Sezer ve protokol üyeleri öğrencilerin de katılımıyla merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Açılıştan sonra Vali Yunus Sezer, Genel Sekreter Mahmut Şahin ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı önlük giyerek öğrencilerle İpsala Mantısı ve Nişan Kurabiyesi yaptı.