Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarıyla stratejik öneme sahip kentte düzensiz göçle mücadelede önemli mesafe kat edildiğini belirterek, 'Alınan tedbirlerle birlikte Edirne, düzensiz göç güzergâhı olmaktan büyük ölçüde çıktı. 'Daha Güçlü Sınırlar' projesiyle güvenlik birimlerimizin teknolojik altyapısını daha da güçlendiriyoruz' dedi.

Edirne Valiliği ile İl Özel İdaresi tarafından Bulgaristan ile yürütülen IPA programı kapsamında hayata geçirilen 'Daha Güçlü Sınırlar' projesi çerçevesinde emniyet, jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün kullanımına sunulan araç ve teknolojik ekipmanlar, düzenlenen törenle teslim edildi. Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli sınır şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

'Düzensiz göçte önemli mesafe kat ettik'

Vali Sezer, 'Biz bir sınır şehriyiz. Avrupa'ya açılan dört sınır kapımız bulunuyor. Geçmiş yıllarda özellikle düzensiz göç hareketliliğinin yoğun yaşandığı illerden biriydik. Ancak aldığımız etkin tedbirlerle birlikte Edirne, düzensiz göç güzergâhı olmaktan büyük ölçüde çıktı. Daha önce sınır hattındaki ulaşım yollarını yeniledik, asansörlü gözetleme kulelerini hizmete aldık. Şimdi ise 'Daha Güçlü Sınırlar' projesi kapsamında emniyetimizin, jandarmamızın ve göç idaremizin teknolojik altyapısını güçlendiriyoruz' dedi.

Sezer, proje sayesinde optik okuyucular, kamera sistemleri ve sahte kimlik tespitinde kullanılan cihazlar başta olmak üzere birçok teknolojik ekipmanın güvenlik birimlerinin kullanımına sunulduğunu belirterek, 'Bu donanımlar hem vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha hızlı ve güvenli yürütülmesini sağlayacak hem de başta göçmen kaçakçılığı olmak üzere yasa dışı faaliyetlerle mücadelede güvenlik güçlerimize önemli katkı sunacak' diye konuştu.

'1 milyon 730 bin avroluk önemli bir yatırım'

Proje kapsamında yaklaşık 1 milyon 730 bin avroluk yatırım yapıldığını kaydeden Sezer, 'Kamera sistemlerinden optik okuyuculara, plaka tanıma sistemlerinden tabletlere kadar çok sayıda teknolojik ekipman temin edildi. Bunun yanında arazi araçları, minibüsler, monitörler, bilgisayarlar, fotoğraf kabini, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazları da envantere kazandırıldı. Bunlar bütün ihtiyaçlarımızı karşılamasa da eksik gördüğümüz noktalarda güvenlik birimlerimize önemli destek sağlayacak. Özellikle sabit ve hareketli kamera sistemleri ile görüntüleme merkezleri sınır güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasına katkı verecek' ifadelerini kullandı.