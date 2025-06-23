Sarıkamış’ta yayla şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Kaymakam at bindi, halay çekti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Köroğlu Köyü Yayla Festivali, yoğun ilgi gördü. Köroğlu Köyü Derneği tarafından düzenlenen "Köroğlu Köyü Yayla Festivali" köylüleri buluşturdu.

Festivalde konuşan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, "Yeni nesil birbirini tanımıyor, akrabalık bağları koptu, kopuyor. Bunun önüne geçebilmek için yılda 1-2 sefer buna benzer organizasyonlarla akrabalığı, dostluğu ve komşuluğu pekiştirmemiz gerekiyor. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 3 bin rakımda bir araya gelen protokol üyeleri ve köylüler, bir birinden güzel türküler eşliğinde halay çekti. Festivalde şiirler okundu. At yarışları düzenlendi. Kaymakam Enis Aslantatar ise yarışlarda 1’inci gelen ata binerek festival alanında tur attı.

Plaket sunumu ve folklor oyunlarıyla devam eden etkinlik, daha sonra sona erdi.

Festivale, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan ve il genel meclisi üyeleri ile köylüler katıldı.