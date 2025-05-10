Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar’ın eşi Sema Aslantatar ve beraberlerindeki heyet anneler günü münasebetiyle Şehit Anneleri ile buluştu.

Sarıkamış Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu "Anneler Günü Programı" kapsamında Sema Aslantatar, ilk olarak Şehit Adil Demir’in annesi Hanife Demir’i evinde ziyaret etti. Aslantatar ve beraberindekiler daha sonra şehit anneleri ile birlikte Sarıkamış Kadın Kooperatifinde bir araya geldi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar’ın eşi Sema Aslantatar, ’’Anne; almadan verebilen, evladının saadetini her zaman kendi mutluluğundan ileride gören bir fedakârlık timsalidir. Korkularımızda onun kucağına ve gölgesine sığınırız. Nefesi saçlarımızda dolaşırken elleri, bereketli elleri, yanağımızı okşar. Sıcacık bakışları zemheride içimizi ısıtırken, temmuz sıcağında yüreğimizi serinletir. Onda dostluğun gerçek manasını, şefkatin kerametini, doğruluğun hazinesini buluruz. Bu duygularla başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.