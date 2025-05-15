Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yürütülen "Vakti Kuşanmak" projesi kapsamında Sarıgöl Mustafa Metin Ortaokulu’nda yıl sonu ilçe programı düzenlendi. Programa Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de katılım sağladı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, İlçe Vaizi Hüseyin Köseoğlu ve çeşitli kurum müdürleri katıldı. Programda İlçe Vaizi Hüseyin Köseoğlu, namazın önemiyle ilgili ayet ve hadisler ışığında öğrencilere hitap etti.

Öğrenciler tarafından sahnelenen namaz temalı tiyatro gösterisi ve hadis oratoryosunun ardından, ilahiler seslendirildi ve ney konseri verildi. Program sonunda okullarda namaz konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.