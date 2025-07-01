Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Bereketli Mahallesi’nde 15 yıldır devam eden gelenek bu yıl da bozulmadı. Yaz döneminde açılan Kur’an-ı Kerim kurslarında, öğrencilere hayırseverler tarafından her sabah kahvaltı ikram ediliyor.

Bereketli Mahallesi Camii’nde bu yıl 35 öğrenciyle başlayan Kur’an kursunda, kursun sonuna kadar her sabah saat 11.00’de hayırseverler ve kursiyerlerin aileleri tarafından kahvaltı ikramı gerçekleştiriliyor.

Bereketli Camii İmam Hatibi Ali Arslan, gelenek haline gelen bu destekle ilgili olarak, "Camimizde açtığımız Kur’an-ı Kerim kurslarımızda 15 yıldır hayırseverlerimizin ve öğrencilerimizin ailelerinin katkılarıyla her gün kahvaltı ikramı yapılıyor. Allah, yapılan bu hayırları kabul eylesin. Bu hayra Aydın ilinin ilçelerinden ve Sarıgöl’den bile destek olan hayırseverlerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İmam Arslan ayrıca, hayırseverlerin öğrenci sayısına göre pide-ayran, lahmacun-ayran, simit-ayran-peynir, saç pidesi, tost-ayran veya meşrubat, yaprak sarma-yoğurt gibi çeşitli kahvaltı türleri hazırlayarak öğrencilerle buluşturduğunu belirtti.

Kur’an kursuna katılan öğrenciler ve aileleri, bu anlamlı geleneğin sürdürülmesinden memnuniyet duyarken, hayırseverlerin desteği sayesinde kurs boyunca hem manevi hem de sosyal anlamda güzel bir atmosfer oluşmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.