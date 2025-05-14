Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hayata geçirilen ’Köklerden Geleceğe kuşaklar arası buluşma" projesi tamamlandı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve yürütülen "Köklerden Geleceğe: kuşaklar arası buluşma" projesi tamamlandı. Proje kapsamında, ilçedeki birçok okulda öğretmenler rehberliğinde öğrenciler, mahallelerinde yaşayan yaşlı bireyleri ziyaret ederek unutulmaz anlara imza attı.

Sarıgöl ilçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Projeyle birlikte öğrenciler; yaşlı bireylerle sohbet etti, onların yaşam öykülerini dinledi, birlikte kitap okudu, geleneksel oyunlar oynadı ve el sanatları etkinlikleri gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu ziyaretlerde hem öğrenciler hem de yaşlılar için duygu dolu, öğretici ve keyifli anlar yaşandı. Projemize gönüllü olarak katılan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve kapılarını bizlere açan kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.