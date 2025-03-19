Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Sarıgöl Kaymakamlığı İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görevli personellere Afet ve Acil Durum Müdahale Planları hakkında eğitim verildi.

Sarıgöl’de gerçekleştirilen Afet ve Acil Durum Müdahale Planın eğitiminde afet öncesi, afet sırasında ve afet sonunda alınması gereken bilgiler aktarıldı.

Bilgilendirme soru cevap kısmıyla sona erdi. Katılımcılar merak ettikleri konuları sorarak bir afet veya acil durumda neler yapılması gerektiğini öğrendi.