Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler, ilçe protokolüyle birlikte 400 fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Sarıgöl İlçe Orman İşletme Şefliğince düzenlenen törenin ilki Sarıgöl Emcelli ilköğretim okulunda yapıldı. Burada yapılan etkinlikte öğrenciler yakılan ateşin üzerinden atladı. Orman konulu resim sergisinin de açıldığı törende günün anlam ve önemini belirten konuşma, Sarıgöl İlçe Orman İşletme Şefi Mustafa Kaya tarafından yapıldı. Öğrencilerin şiirleriyle renklenen törenin ardından fidan dikimine geçildi. Sarıgöl -Dadağlı yol kavşağında ilçedeki tüm okullardan gelen öğrenciler ve ilçe protokolü tarafından hazırlanan alanlara 400 adet fıstık çamı fidanının dikimi yapıldı.

Sarıgöl’de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinliğine Kaymakam Halil Dalak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl Orman İşletme Müdürü Mustafa Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür vekili komiser Ömür Akif Aydoğan ve diğer daire amirleri katıldı.