İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu’nda mücadele eden ve bir üst lige yükselme yolunda büyük avantaj yakalayan Göztepe Erkek Basketbol Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Göztepe, 15 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynayacağı kritik Ada Yem Uşak Basketbol maçı öncesi Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ziyareti ile moral buldu. Başkan Eşki, sarı-kırmızılı oyunculara baklava ikram ederek başarılar diledi.

Takımın teknik heyeti ve oyuncularla sohbet eden Başkan Eşki, Göztepe'ye Bornova’da ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, ”Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. İzmir'in bir değeri olan Göztepe'ye şampiyonluk yolunda yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Göztepe Başantrenörü Rüçhan Tamsöz ve Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar da sezon boyunca verilen destek ve moral ziyareti için Başkan Eşki’ye teşekkür etti.

GÖZTEPE ZİRVEDE, HEDEF BİR ÜST LİG

Final Grubu’nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak lider durumda bulunan Göztepe, Ada Yem Uşak Basketbol karşısında galip gelmesi halinde son maça kalmadan bir üst lige yükselmeyi garantileyecek.

Kritik karşılaşma öncesi Bornova’da büyük heyecan yaşanırken, tribünlerde yoğun taraftar desteği bekleniyor.