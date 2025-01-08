Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DC 8228 plakalı otomobil, ismi öğenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlı ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.