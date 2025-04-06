Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Osmanköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D., yönetimindeki 34 MIA 669 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada E.M. ve P.D., isimli şahıslar yaralandı. Yaralanan şahıslar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.