Suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca ’kent uzlaşısı’ faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin ardından Saraçhane’de hareketlilik meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önünde oluşan hareketlilik havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca ’kent uzlaşısı’ faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer’deki evinde gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde 106 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verilirken, bunlardan 84’ü gözaltına alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önündeki güvenlik önlemi alınırken, trafik de kontrollü olarak sağlanıyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul’a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçmişti. İBB binasının önünde oluşan hareketlilik havadan görüntülendi.