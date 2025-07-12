Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde şap hastalığı tedbirlerine uymayan besiciye 105 bin lira idari para cezası kesildi.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol kontrol uygulamasında Çayıralan ilçesindeki İnönü köyünden Kayseri Felahiye ilçesi Büyüktoraman köyüne büyükbaş hayvan sevki yapılacağı ihbarı alındı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte durdurularak kontrol edilen araçta 3 adet büyükbaş hayvanın sevkinin yapıldığı tespit edildi.

Çayıralan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsa 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre Bakanlık tarafından alınan tedbirlere uymamaktan dolayı 105 bin 274 idari para cezası uygulandı.