Hatay’da şantiyede işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde bulunan TOKİ şantiyesinde yaşandı. İşçiler arasında yaşanan iş konusundaki anlaşmazlık bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda; Diyarbakırlı ve Ağrılı 2 grup arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada; 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Yaralı işçinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgada vefat eden 2 Ağrılı işçinin cenazesiyse gece saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı.