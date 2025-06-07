Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkov kentinde gece saatlerinde bu yana insansız hava araçları (İHA), füzeler ve güdümlü bombalarla düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e, yaralı sayısı 60’a yükseldi.

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Harkov kentine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırıların bilançosu artıyor. Ukraynalı yetkililer, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e, yaralı sayısının da 60’a yükseldiğini bildirdi.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov yaptığı açıklamada, "Harkov şu anda tam ölçekli savaşın başlamasından bu yana en güçlü saldırıyı yaşıyor" dedi. Terekhov, konut binalarının, eğitim ve altyapı tesislerinin saldırıya uğradığını kaydetti.

Harkov Valisi Oleh Synegubov ise kentin sivil sanayi tesislerinden birinin 40 İHA, bir füze ve 4 bombayla saldırıya uğradığını belirterek, saldırının yangına neden olduğunu ve enkaz altında hala insanların olabileceğini söyledi.