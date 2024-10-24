Şanlıurfa’da vatandaşlar, Ankara TUSAŞ’ta yaşanan terör saldırısına tepki gösterdi.

TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısına tepkiler sürüyor. Şanlıurfa´da vatandaşlar, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne lanet okudu.

Terörü kınayan esnaf İdris Demirkol, “Biz Şanlıurfa halkı olarak Arap’ı, Türkü, Kürdü, Çerkez’i kardeşiz. Aynı topraklar üstünde yaşıyoruz. Terörün dini, dili, ırkı yoktur. Şanlıurfalılar olarak terörü lanetliyoruz” dedi.

“Hain bir saldırı oldu"

Vatandaşlardan Mehmet Sarı, “Terörü istemiyoruz. Terörü lanetliyoruz. Dün Ankara Kahramankazan’da yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Türkiye’mize hain bir saldırı oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Türkiye’mizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

“Terör terördür, terörün iyisi kötüsü olmaz”

Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım, “Terör her taraftan lanetlenmesi gereken unsurdur. Bu terörü halk birbirine destek vererek bertaraf edebilir. Terör terördür, terörün iyisi kötüsü olmaz, lanetliyorum” diye konuştu.

“Genç beyinler artık dışarıya gitmiyorlar”

Vatandaşlardan Adem Beyazkurt ise “Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet etsin, kalanlara da sabrı cemiller ihsan eylesin. Hasta olan kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eylesin. Rabbim bu millete böyle günler yaşatmasın. Yani bu millet, bunları hak etmiyor ama işte bazen dış güçler bazı şeyleri gözdağı olarak gösterirler. Bu her zaman böyle olmuştur. Rabbim inşallah bir daha böyle günler göstermesin. Bunlar bu ülkeyi yıldıramazlar. Genç beyinler artık dışarıya gitmiyorlar, herkes kendi ülkesinde, kendi savunma sanayinde, bayrağı ileri taşımaya gayret ediyorlar. İnşallah böyle devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.