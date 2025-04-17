Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi sınırlarında yer alan ve "Saklı Cennet" olarak bilinen Takoran Vadisi, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Siverek Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Güzelleşiyor" programı kapsamında, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen katılımcıların yanı sıra Rusya’dan davetliler de ilçeye gelerek iki gün süren etkinliklere katıldı.

Etkinliğin ilk gününde 60 kişilik grup, Takoran Vadisi’ni gezerek bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. Ziyaretçiler, Fırat Nehri kıyısında halay çekerek eğlenceli anlar yaşarken, geçtiğimiz yıl yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan doğal bazalt sütunlarını da yakından görme fırsatı buldu. Akşam saatlerinde ise Paşa Konağı’nda düzenlenen sıra gecesi ile misafirlere çiğ köfte ikram edildi.

Programın ikinci gününde ise Siverek’te faaliyet gösteren kuaför ve güzellik uzmanlarına yönelik ücretsiz seminer ve eğitimler verildi. Uluslararası projeleriyle bilinen "Dünya Güzelleşiyor" ekibinin gerçekleştirdiği eğitimlerde katılımcılar hem mesleki bilgi edindi hem de halay çekerek keyifli vakit geçirdi.

Program sonunda yöresel kıyafetlerden defile yarışması düzenlendi, dereceye girenlere ödüller verildi. Etkinlik sonunda katılımcılara plaket ve sertifikaları takdim edildi.