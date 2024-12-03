Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, sürekli patlayan elektrik panosu mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Mahallede saatlerce yaşanan enerji kesintisi, ekiplerin panodaki arızayı gidermesiyle yeniden verildi. Mahalle sakinleri, sürekli yaşanan trafo ve pano patlamalarının büyük tehlike oluşturduğunu belirterek sokak ve caddelerdeki binalara bitişik trafoların kaldırılarak elektrik hattının yer altına alınmasını istedi.

Şanlıurfa’da kış aylarının gelmesiyle birlikte yaşanan elektrik kesintileri artarak devam ediyor. Haliliye, Eyyübiye ve kısal ilçelerde sık sık yaşanan kesintiler vatandaşları çileden çıkarttı. Yaşanan kesintileri Dicle Edaş yetkililerine bildiren mahalle sakinleri, aşırı yüklenme ve artan nüfus gibi sebepler bahane edilerek saatlerce mağdur edildiği öne sürüldü.

Yaşanan elektrik kesintisi ile vatandaşlar yine mağdur edildi

Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi 2141. Sokak’ta yaşanan elektrik kesintisini, Dicle Edaş yetkililerine bildiren mahalle sakinlerinde Nihat Büyük, ekiplerin arızanın bildirilmesiyle saatler sonra gelerek panodaki arızayı giderdiğini söyledi. Büyük, uzun yıllardır yaşanan arızalardan dolayı defalarca dilekçe vermesine rağmen bir sonuca varamadığını ifade etti. Büyük, “Bu patlamalardan dolayı benim ve ailemin başına bir olay gelirse sorumlusu DEDAŞ’tır. Bu şekilde bir dilekçeyi kendilerine sundum. Bir örneği de bende duruyor. Trafo binamıza bitişik. Ben 3’üncü katta oturuyorum. Sürekli patama oluyor. Balkona çıkamıyoruz. Tek isteğimiz bu trafonun kaldırılarak elektrik hattının yer altına alınmasıdır” diye konuştu.